ABD'de kiralık katillere eşini öldürten polisin idamı onaylandı

Mahkeme, Fratta'nın avukatlarının idam kararının ertelenmesi başvurusunu reddetti.



Karar uyarınca, 1994’de karısını öldürmeleri için iki kişiyi kiralayan eski polisin Teksas’ta akşam saatlerinde idam edilmesi bekleniyor.



Mahkeme dosyasına göre, Fratta'nın eşiyle üç çocuğunun velayet tartışması yaşadığı ve husumetin bu şekilde geliştiği kaydediliyor.



Fratta’nın avukatları, görgü tanıklarından birinin "hipnotize edilerek ifadelerinin değiştirildiğini" iddia ederek idamın ertelemesini talebinde bulunmuştu.



Savcılar ise hipnoz iddialarının davanın seyrini değiştirecek yeni bir bilgi sağlamadığını savunmuştu.

Farah Fratta (33), 1994'te Houstan’daki evinin garajında başından vurularak öldürülmüştü.



Görgü tanıklarının eski polis Robert Fratta’nın tuttuğu kiralık katillerin 33 yaşındaki kadını öldürdüğü iddiaları ise mahkeme tarafından kanıtlanmıştı.



Fratta’nın idam cezasına çarptırılması ilk kez 1996 yılında verilmiş ancak "suç ortaklarının itirafları" federal yargıçlar tarafından delil olarak sayılmadığı gerekçesiyle karar iptal edilmişti.



Robert Fratta 2009 yılında tekrar yargılanmış ve tekrar idama mahkum edilmişti.



Öte yandan, kiralık katiller hakkında da idam cezası bulunduğu kaydediliyor.