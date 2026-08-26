ABD'de kıyamet uçakları havalandı. En az 5 uçak gökyüzünde

ABD ile Rusya arasındaki temasların yakından izlendiği bir dönemde, Amerikan semalarında dikkat çeken askeri uçuşlar kaydedildi.

Uçuş takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, salı günü ABD'nin batı kıyısı ile orta kesimlerinde en az beş Boeing E-6 Mercury uçağı havada görüntülendi.

Nükleer savaş gibi olağanüstü durumlarda ABD'nin askeri komuta ve iletişim sisteminin devamlılığını sağlamak üzere tasarlanan E-6'lar, kamuoyunda "kıyamet uçakları" olarak da biliniyor.

Uçuşların, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin saatler sonrasında görülmesi dikkat çekti.

MOSKOVA'YA SÜRPRİZ ZİYARET

Ratcliffe'in ziyareti, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağının Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yapmasının ardından ortaya çıkmıştı.

Washington ile Moskova arasındaki mevcut gerilim nedeniyle uçuş dikkat çekerken, Ratcliffe'in ziyaretinin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bundan saatler sonra ise uçuş takip platformlarında ABD semalarındaki E-6 Mercury hareketliliği görülmeye başladı.

Yetkililer, söz konusu uçuşların Ratcliffe'in Moskova ziyaretiyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca uçuşlarla bağlantılı özel bir askeri tatbikat da duyurulmadı.

EN AZ BEŞ UÇAK TAKİP EDİLDİ

FlightRadar24 verilerine göre E-6 Mercury olduğu belirtilen uçaklar Colorado-Wyoming, Kansas-Oklahoma, Missouri-Arkansas ve Texas-Oklahoma bölgeleri üzerinde farklı irtifalarda takip edildi.

Bazı uçakların kamuya açık takip sistemlerinde çağrı kodlarının boş veya eksik olduğu belirtildi.

Ancak E-6B uçaklarının rutin eğitim görevleri kapsamında sık sık havalandığı, bu nedenle aynı anda birden fazla uçağın uçuş yapmasının tek başına yaklaşan bir kriz veya olağanüstü duruma işaret etmediği vurgulanıyor.

NÜKLEER SAVAŞTA İLETİŞİMİ SÜRDÜRÜYOR

Boeing 707 temel alınarak geliştirilen E-6 Mercury'nin en önemli görevlerinden biri, ABD'nin en üst düzey komuta makamları ile denizlerdeki balistik füze denizaltıları arasındaki iletişimi sürdürmek.

"TACAMO" olarak bilinen görev kapsamında uçaklar, çok düşük frekanslı haberleşme sistemleri aracılığıyla denizaltılara emir iletebiliyor.

ABD Donanması için 1989-1992 yılları arasında üretilen uçaklar, nükleer patlamanın yaratabileceği güçlü elektromanyetik darbelere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Böylece yerdeki askeri komuta ve iletişim altyapısının devre dışı kalması halinde bile kritik emirlerin havadan iletilebilmesi amaçlanıyor.