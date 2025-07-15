ABD'de kıyma makinesi faciası: Temizlerken içine kapıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir gıda işleme tesisinde, 19 yaşındaki genç, kıyma çekme makinesine kapılarak yaşamını yitirdi.

Vernon Polis Departmanına göre kaza, pazar günü saat 9.30 civarında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan ve endüstriyel kıyma makinesini temizleyen genç, makinenin aniden çalışmasıyla birlikte, iş arkadaşlarının gözleri önünde makinenin içine çekildi.

İngiliz Dail Mail'in bildirdiğine göre mesai sonrası temizlik ekibinin bir üyesi olan işçinin, yardım için bağırdığı aktarıldı. Ancak işçiler kurbanın hayatını kurtarmak için ekipmanı zamanında kapatamadı.

Olay yerine gelen polis, genç adamın cansız bedenini makinenin içinde bulduklarını doğruladı.

Polis, ABC 6'ya yaptığı açıklamada, makinenin çalışmaya başlamasını neyin tetiklediğini belirlemek için araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer cinayetten şüphelenmediklerini belirtti.

