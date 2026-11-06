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ABD'de kızamık salgını yayılıyor. 2 çocuk öldü

06.11.2026 07:43

ABD'de kızamık salgını yayılıyor. 2 çocuk öldü
iStockPhoto
AFP, Reuters
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ABD son 35 yılın en kötü kızamık salgınıyla karşı karşıya. 47 eyalette 4 bin 834 vaka bildirildi, New York ve Wisconsin'de 2 çocuk hastalık nedeniyle öldü.

Son yıllarda yayılan aşı karşıtlığı, ABD'de 2000 yılında ortadan kaldırılmış hastalık ilan edilen kızamığı hortlattı.

 

New York'ta kızamığa yakalanan bir çocuk hayatını kaybetti. Yetkililer, bunun eyalette 30 yıl sonra hastalıkla bağlantılı ilk ölüm olduğunu açıkladı.

 

New York Valisi Kathy Hochul yaptığı açıklamada, “Lewis County'de bir çocuğun kızamığa yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini öğrenmek beni derinden üzdü.” dedi. Demokrat Partili Hochul, ölümden Trump yönetiminin sağlık politikalarının sorumlu olduğunu belirterek “Bu, Washington'ın Amerikalıları önlenebilir hastalıklardan koruma konusunda onlarca yılda kaydedilen ilerlemeyi kasıtlı olarak aşındırmasının ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini gösteren yıkıcı bir hatırlatma.” dedi.

 

Wisconsin Sağlık Hizmetleri Departmanı da eyalette devam eden kızamık salgınıyla bağlantılı olarak bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı. Departman, adli tabibin ölümün doğrudan nedenini kızamık olarak kaydettiğini belirtti.

 

47 EYALETTE 4 BİN 834 VAKA

 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, 29 Ekim itibarıyla ABD'nin 47 eyaletinde 4 bin 834 vaka bildirildi.

 

Kızamık; ateş, solunum yolu belirtileri ve ağrılı döküntülere neden oluyor. Ağır vakalarda zatürre ve beyin iltihabı gelişebiliyor. Bu komplikasyonlar ölümle sonuçlanabiliyor.

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