ABD’de kızamık vakaları 33 yılın zirvesinde

ABD’de kızamık salgını yayılmaya devam ediyor. Paylaşılan yeni veriler, ülke çapında cuma günü itibarıyla yaklaşık bin 300 doğrulanmış vakanın olduğu ABD’deki kızamık vaka sayısının son 33 yılın zirvesinde olduğunu ortaya koydu.



BBC’nin haberine göre, John Hopkins Üniversitesi’nin açıkladığı veriler, ABD’de devam eden kızamık salgınında yeni bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor. Aşı ile önlenebilen bir hastalık olan kızamığın ABD’de bertaraf edildiği düşünülse de vaka sayıları artmayı sürdürüyor.



AŞI KARŞITLIĞI ARTIYOR, SALGIN YAYILIYOR



ABD’nin 39 eyaletinde ve Columbia bölgesinde bu yıl kızamık vakaları kayıtlara geçti. En az üç kişinin kızamık sebebiyle hayatını kaybettiği ülkede, 155 kişi de hastanede tedavi altına alındı.



ABD Hastalık Kontrol Merkezleri’ne (CDC) göre, kızamık vakalarının yüzde 92’lik çok büyük bir bölümüne ya aşılanmamış ya da aşılanma durumu bilinmeyen kişilerde rastlandı.



Kızamık salgınından en çok etkilenen eyalet ise Teksas oldu. Güneydeki eyalette bugüne kadar 700’ü aşkın vaka rapor edildi. Kansas ve New Mexico gibi diğer eyaletlerde de onlarca vaka görüldü.



Sağlık yetkililerine göre, kızamık özellikle aşılama oranlarının düşük olduğu Teksas’taki Mennonite toplulukları gibi bölge ve mahallelerde yayılıyor. Söz konusu topluluğun mensupları modern tıbbı reddediyor.



ABD’deki kızamık salgını, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ABD’de de aşı karşıtlığının yükselişe geçtiği bir dönemde yaşanıyor.



VAKALAR 2014 YILINDA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ



ABD Sağlık Bakanı Robert F Kennedy Jr, daha önce yaptığı açıklamalarda çocukluk çağı aşıları hakkında yanlış bilgiler paylaşmış ve salgının söylendiği kadar büyük olmadığına işaret etmişti. Daha sonra X hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı, aşının kızamığı önlemenin en etkili yolu olduğunu söylemişti.



ABD’de yakın dönemde en yüksek kızamık vakası sayısına 1990 yılında rastlanmıştı. Bu dönemde yaklaşık 28 bin vaka rapor edilmişti. Hastalık daha sonra, 2000’li yılların başında bertaraf edilmiş, yüksek aşılama oranları ve hızlı müdahaleler sayesinde vaka sayısı 90’ın altına inmişti. Vakalar 2014 ve 2019 yıllarında yeniden yükselişe geçmişti.

