ABD'nin Kobani ve Haseke'de elektronik radar sistemi kurduğu iddiaları ,terör örgütü YPG'ye yakın sosyal medya hesaplarında yer aldı.
Buna göre radar sistemi askeri nakliye uçakları ile bölgeye taşındı ve Amerikan askerleri tarafından monte edildi.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden iddialara ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Daha önce ABD askerlerinin Münbiç çevresine iki ayrı üs kurduğu haberler gelmişti.
"ABD'de Kobani'de radar sistemi kurdu" iddiası
NTV HaberDünya
ABD'nin terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani ve Haseke'de elektronik radar sistemi kurduğu öne sürüldü.
ABD'nin Kobani ve Haseke'de elektronik radar sistemi kurduğu iddiaları ,terör örgütü YPG'ye yakın sosyal medya hesaplarında yer aldı.