ABD'de kölelik karşıtı siyahi önderin heykeline saldırı

ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehri yerel polisinden yapılan açıklamada, Frederick Douglass'ın Maplewood Parkı'nda bulunan heykelinin, kimliği belirsiz kişilerce kaidesinden sökülüp sürüklenerek 150 metre ilerdeki Genesee Nehri kıyısına atıldığı belirtildi.



Açıklamada, heykelin zarar gördüğü ve bütünlüğünün bozulduğu kaydedildi.



Heykelin parka konulmasına sağlayan kampanyaya öncülük eden aktivist Carvin Eison, yerel bir gazeteye verdiği demeçte, "Ülke genelinde konfederasyon heykellerine karşı gösterilen tepkinin karşılığı mı bu yapılan? Büyük hayal kırıklığı, hayal kırıklığının ötesinde bir üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.



Eison, tamir edilmesi mümkün olmayacak derecede tahrip olan heykelin yerine yenisini koyacaklarını söyledi.



KÖLELİK KARŞITI TARİHİ KONUŞMA



Zenci bir köle kadınla, onun beyaz sahibinin oğlu olarak dünyaya gelen Douglass, 20 yaşında çalıştığı çiftlikten kaçtıktan sonra kölelik karşıtı mücadeleye ömrünü verdi. Rochester şehrinde "Northern Star" gazetesini çıkaran Douglass, katıldığı konferanslarda ve yaptığı konuşmalarda köleliğin kaldırılmasını savunan görüşlerini dile getirdi.



Irkçı Ku Klux Klan örgütüyle mücadele eden Douglass, İç Savaş'ta köleliğin kaldırılmasını savunan Kuzey eyaletleri saflarında savaştı.



Douglass, 5 Temmuz 1852'de Rochester'da yaptığı, "4 Temmuz Bir Köle İçin Ne Anlama Gelir?" başlıklı konuşmayla, köleliğin kaldırılması mücadelesine tarihi bir kayıt düşmüştü.



Konuşmasında siyahi yurttaşlarını baskıya ve esarete mahkum eden bir ülkenin Bağımsızlık Günü'nü kutlamasının bir anlamı olmadığını savunan Douglass, "Bağımsızlık Günü bir köleye, daimi kurbanı olduğu adaletsizlik ve zulmü, yılın diğer günlerinden daha fazla hatırlatan bir gündür." değerlendirmesinde bulunmuştu.



FLOYD PROTESTOLARI SONRASI KONFEDERASYON HEYKELLERİ KALDIRILMIŞTI



ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un mayısta Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından ülke çapında yayılan ırkçılık karşıtı protestolarda İç Savaş'ta köleliği savunan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı eyaletlerdeki siyasi ve askeri figürlerin heykellerinin ve o dönemi onurlandıran sembollerin kamusal alanlardan kaldırılması gündeme gelmişti.



1825-1832 yıllarında başkan yardımcılığı yapan ve köleliğin kaldırılmasına direnmesi nedeniyle ülkeyi İç Savaş'a sürükleyen eski Başkan Yardımcısı John C. Calhoun’un Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentinde bulunan heykeli de 25 Haziran'da kaldırılmıştı.



Güney eyaletlerinden Mississippi'de Kent Meclisi, 28 Haziran'da, ırkçılık çağrışımı taşıdığı gerekçesiyle İç Savaş sırasında köleliği savunan eyaletlerin oluşturduğu Amerika Konfedere Devletler Birliği'nin amblemini eyalet bayrağından çıkarma kararı almıştı.



Öte yandan, 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı Güney eyaletlerine başkentlik yapan Virginia eyaletinin Richmond kentinde, dönemin siyasi ve askeri figürlerinin heykellerinin kamusal alanlardan kaldırılmasına karar verilmişti.

