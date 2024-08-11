ABD'de Kongre baskınına katılan Dempsey'e 20 yıl hapis cezası

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına katılan David Nicholas Dempsey 20 yıl hapse mahkum edildi.

ABD'de Kongre baskınına katılan Dempsey'e 20 yıl hapis cezası

Kongresi polisinden yapılan açıklamada, aşırı sağcı gruplar ile eski Başkan Donald destekçilerinin 6 Ocak 2021'de, Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını bastığı olaylar anımsatıldı.

Dempsey'in, tarihe "Kongre baskını" olarak geçen olaylarda polis memuruna ateşli silahla saldırmak ve karşı koymak gibi suçları kabul ettiğine işaret edilen açıklamada, Dempsey'in o günkü baskında işlediği bu suçlar nedeniyle 20 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada, Dempsey'in Kongre baskını davasındaki en uzun süreli cezayı aldığı ifade edildi.

ABD Kongre Polis Şefi Thomas Manger, "Dempsey o gün polis memurlarına yapılan birçok saldırıya öncülük etti." ifadesini kullandı.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskın büyük tepki toplamıştı.

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