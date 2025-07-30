ABD'de korkutan "uzaylı" videosu

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir kadının evinin kapı zili kamerası, gecenin ilerleyen saatlerinde gizemli bir siluet kaydetti. Compton kentindeki evinin önünde gerçekleşen bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Kadın, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri Instagram'da paylaşarak, “Lütfen biri bana kameramın ne kaydettiğini açıklasın. Gerçekten kafayı mı yiyorum?” diye sordu.

Görüntülerde, evin yanında yürüyen alışılmadık biçimli bir figür dikkat çekiyor.



Sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenen videoya gelen yorumlar da ikiye bölündü.

Bazıları görüntüdekinin bir uzaylıya ya da bilinmeyen bir yaratığa benzediğini savunurken, kimileri ise bunun şapkalı bir insan ya da açık renkli çanta taşıyan biri olabileceğini ileri sürdü.