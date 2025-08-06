ABD'de kritik görüşme: Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Trump'la bir araya geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, cuma günü Washington'da olacak.

ABD'de kritik görüşme: Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Trump'la bir araya geliyor
Foto:Arşiv

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakanı Nikol Paşinyan, cuma günü Washington'da Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek.

Açıklamayı Erivan hükümeti yaptı.

Telegram mesajlaşma uygulamasından yapılan açıklamada, "Trump ve Aliyev'le yapılacak üçlü görüşme, bölgede barış, refah ve ekonomik iş birliğini hedefliyor" denildi.

Yarın Washington'a gidecek olan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Trump'la ikili görüşme de gerçekleştirecek.

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