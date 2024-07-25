ABD'de kritik görüşmeler: Netanyahu bugün Biden ve Harris ile bir araya gelecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.



Netanyahu daha sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de ayrı bir görüşme yapacak.

İsrail Başbakanı dün ABD Kongresi'nde konuşma yapmış, Amerikan halkı ve Demokrat milletvekilleri tarafından protesto edilmişti.

Biden'ın bugünkü görüşmede Netanyahu'ya Gazze'de ateşkes anlaşması imzalaması için baskı yapması bekleniyor.



İki lider arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı'nın Washington'un Ortadoğu'daki kilit müttefiki olan İsrail'e askeri ve siyasi desteğini sürdürmesine rağmen gergin.

Bunun sebebinin de ABD'nin, İsrail'in Gazze savaşındaki tutumu olduğu belirtiliyor.



Biden görevdeki son altı ayında bir ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşması sağlamak istediğini söylüyor.

Ancak Netanyahu dün Kongre'deki konuşmasında "Hamas'a karşı tam zafer" sözü verdi.

AFP'nin bildirdiğine göre Biden ve Netanyahu, Oval Ofis'te yapacakları görüşmenin ardından Gazze'de tutulan ABD'li rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek.



Geçtiğimiz pazar günü ABD başkanlık seçimlerinden çekilme kararını açıklayan 81 yaşındaki Biden, çatışmanın en önemli öncelik olmaya devam edeceğini söylemişti.