ABD'de kritik ön seçimi Trump ve İsrail lobisi kazandı

ABD 'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken bugün 6 eyalette yapılan ön seçimlerde adaylar kıyasıya rekabet yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump 'la sık sık karşı karşıya gelen Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, Kentucky'deki ön seçimini kaybetti. Sandıktan İsrail yanlısı grupların yoğun desteğini alan Ed Gallrein zaferle çıktı.

Associated Press'in duyurduğu resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Epstein dosyalarının tamamının açıklanmasını isteyen ve ABD'nin savaşlara girmesine karşı bir tutum sergileyen Massie, Trump ve İsrail yanlısı grupların on milyonlarca dolar aktardığı rakibi Gallrein'in gerisinde kaldı. Massie yüzde 45 civarında oy alırken, rakibi Gallrein ise yüzde 55 düzeyinde oy alarak Kentucky'den kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den Kongre seçimlerine girmeye hak kazandı.

"GALLEREİN'İ TEL AVİV'DE BULMAM ZAMAN ALDI"

Sonuçların netleşmesinin ardından destekçilerine açıklama yapan Massie, "Daha erken açıklayacaktım ama rakibimi arayıp yenilgiyi kabul etmem gerekiyordu ve Tel Aviv'de Ed Gallrein'i bulmak biraz zaman aldı." ifadesini kullandı. Hiçbir zaman İsrail lobisinin desteğini almadığını vurgulayan Massie, "Onlar 14 yıl boyunca Washington'da oyumu satın almaya çalıştılar ama başaramadılar.

Yarış neden bu kadar pahalıya mal oldu? Çünkü koltuğu satın almaya karar verdiler ve bu iş onlar için gerçekten pahalıya mal oldu." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'TAN TAM DESTEK

Eski bir ABD donanma komandosu olan Gallrein, ABD Başkanı Trump'ın tam desteğini almıştı. Trump, konuyla ilgili pazartesi günü sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, "Cumhuriyetçi Parti'nin uzun tarihindeki en kötü Kongre üyesi Thomas Massie'dir. O bir aptaldır. Yarın, salı günü onu görevden alın." demişti.