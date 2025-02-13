ABD'de kriz büyüyor: Raflarda yumurta kalmadı, halk tavuk yetiştiriyor

ABD'de kuş gribi nedeniyle milyonlarca tavuk itlaf edildi. Bu durum yumurta üretimini vurdu. Yumurta üretimindeki düşüş nedeniyle fiyatlar yükselmeye başladı.

YUMURTA FİYATLARI FIRLADI



Aylık bazda yüzde 15,2 artış görülen yumurta fiyatlarındaki yıllık artışsa yüzde 50'nin üzerine çıktı.



ABD genelinde ocak ayında bir düzine yumurtanın ortalama fiyatı 4,95 dolar oldu. Bazı marketlerde 12'li yumurtanın fiyatının 10 dolara yaklaştığı görüldü.

21 MİLYON HAYVAN İTLAF EDİLDİ



Kuş gribi salgını nedeniyle geçen Aralık'ta ülkede 13 milyonun üzerinde kanatlı hayvan itlaf edildi.



Yalnızca geçen hafta ise ABD'de 8 eyalette 21 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiği açıklandı. Bu durum nedeniyle yumurta bulmak oldukça zorlaştı.

MARKETLERDE RAFLAR BOŞALDI



Bazı marketlere yumurta fiyatlarında kuş gribi nedeniyle artış olduğu konusunda uyarı yazıları asıldı. Pek çok markette yumurta rafları boş kaldı.



Bazı marketlerde kişi başına satın alınabilecek yumurta sayısına sınırlama getirildi. Yumurta fiyatlarındaki artış restoranlara da yansıdı.



ABD'deki bazı restoranlar yumurta fiyatlarındaki artışı menü fiyatlarına da yansıtmaya başladı.

EVLERİNDE TAVUK BESLEMEYE BAŞLADILAR



Yumurta fiyatlarındaki artış ABD'lileri evlerinde yumurta üretimine itti. Canlı tavuk üreticileri günlük tavuk satışlarının 2'ye hatta kimi zaman 3'e katlandığını söylüyor.



Bazı eyalet ve kentlerde ABD vatandaşları, belirli sağlık koşullarını sağladıkları takdirde evlerinde tavuk yetiştirilebiliyor.



ABD Bulaşıcı Hastalık Önleme Merkezi kuş gribinin kamu sağlığı konusunda şu an için çok büyük bir tehdit oluşturmadığını duyurdu.



Ancak yüksek risk grubunda yer alan tavuk yetiştiricileri ve iş icabı kanatlı hayvanlarla teması olanlar için rehberler yayınladı.



Uzmanlar yumurta fiyatlarındaki dengesizliğin kısa sürede düzelmeyeceğini, fiyatlardaki dalgalanmanın bir süre daha süreceğini söylüyor.