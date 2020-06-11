ABD'de Ku Klux Klan'a karşı imza kampanyası

Change.org'da başlatılan kampanya çerçevesinde, KKK'nin terörist örgüt ilan edilmesi çağrısına şimdiye kadar 565 binin üzerinde kişi imzalarıyla destek verdi.



Süren kampanyanın tanıtımında "KKK, seçmen olarak kaydedilen insanlara tecavüz etti, bu kişileri öldürdü, Afrikalı Amerikalılar tarafından inşa edilen kentleri kırıp geçirdi. Bu terör örgütünden en çok siyahi Amerikalılar çekti. Terörizm, siyasi amaçlar peşinde, şiddet ve gözdağı kullanımıdır. IŞİD eylemleri nedeniyle nasıl terörist bir örgüt olarak yaftalandıysa, o halde kuşkusuz KKK teröristin açık tanımına uyuyor" ifadesi kullanıldı.



Change.org'da yine KKK'ye karşı başlatılan bir diğer kampanyada da 141 binin üzerinde imza toplandı.



Richmond kentinde hafta sonu düzenlenen ırkçılık karşıtı bir gösteride aracını protestocular üzerine süren adamın KKK lideri olduğunu kabul ettiği açıklanmıştı.



ABD'de federal hükümetin sadece yabancı grupları terörist örgüt olarak ilan etme yetkisi var. Merkezi ABD'de bulunan grupları terörist örgüt ilan etmek için yurt içi terörizm mevzuatı bulunmuyor.



ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd’un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurmuştu.



Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya'da yükselen Nazizme karşı gelen aşırı sol grup ANTIFA hareketi, ABD'de 1980'lerden sonra ortaya çıkmıştı.

