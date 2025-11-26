ABD'de küçük işletmeler birer birer kepenk kapatıyor

ABD perakende sektörü, yıl sonu alışveriş sezonuna girerken gümrük vergilerindeki belirsizlikler, tedarik zinciri aksaklıkları ve değişen tüketici davranışları nedeniyle karmaşık bir tablo sergiliyor.

Reuters ajansının haberine göre göre, sektörde küçük işletmeler stok sorunlarıyla boğuşurken, ülke genelinde binlerce mağaza kapanma sürecine girdi.

New York merkezli uyku sağlığı markası Loftie'nin kurucusu Matt Hassett, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin tedarik zincirini kesintiye uğrattığını belirtti.

Hassett, ajansa yaptığı açıklamada, "Hazırlık yapmak oldukça zor oldu. Stok seviyelerimiz son derece düşük; ihtiyacımız olan envanterin muhtemelen yüzde 10'una sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik vergi politikası, Loftie gibi küçük firmaları yüksek vergiler ödemek veya daha yüksek maliyetli yeni tedarikçiler bulmak arasında seçim yapmaya zorladı.

Hassett, nisan ayı ortasında Çin ithalatına yüzde 180'e varan vergi tehdidi üzerine üretimi Tayland'a kaydırmayı düşünmüştü. Ancak Çin'e uygulanan oranların daha sonra yüzde 20'ye düşürülmesiyle, üretim maliyetleri yüzde 20 daha yüksek olan alternatif fabrikalar, vergilerden daha maliyetli hale geldi.

Süreç sonunda Çinli üreticisiyle çalışmaya devam eden Hassett, yaşanan gecikmeler nedeniyle yılın en yoğun alışveriş sezonu öncesinde stok sıkıntısı yaşadı.

KÜÇÜK İŞLETMELER STOK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

Benzer sorunlar diğer küçük işletmeleri de etkiledi. Brooklyn merkezli seyahat çantası satıcısı Lo & Sons, nisan ve haziran ayları arasında Hindistan ve Kamboçya dahil olmak üzere birçok ülkede sekiz farklı fabrikayı inceledikten sonra Çin'deki uzun süreli tedarikçisine geri döndü.

Şirketin CEO'su Derek Lo, "Vergi ödemelerinin maliyetine ek olarak, belirsizlik satın alma siparişlerini vermemizi engelledi. Şu anda idealin altında bir envanterle çalışıyoruz" dedi.

İş analitiği sağlayıcısı RapidRatings verilerine göre, toplam varlıkları 50 milyon doların altında olan küçük perakendecilerin işletme marjları eksi yüzde 20,7'ye geriledi.

Küçük işletmelerin yüzde 36'sını iflas riskiyle karşı karşıya bırakırken, büyük perakendecilerde bu oran yüzde 12 seviyesinde kaldı.

RapidRatings Yönetim Kurulu Başkanı James Gellert, pandemiden bu yana ilk kez ortalama kârın negatif bölgeye düştüğünü ve bu durumun ölçek ekonomisine sahip olmayan küçük şirketleri orantısız şekilde etkilediğini vurguladı.

MALİYET ARTIŞLARINI BÜYÜK PERAKENDECİLER DENGELEDİ

Walmart ve Costco gibi büyük ölçekli perakendeciler, tedarik endişelerini ölçek avantajlarını kullanarak daha kolay yönetebiliyor.

Fakat küçük işletmeler, artan maliyetler nedeniyle işten çıkarmalara gitmek veya ürün çeşitliliğini azaltmak zorunda kalıyor.

New York merkezli mücevher markası Haus of Brilliance, Hindistan'a uygulanan yüzde 50 oranındaki vergileri dengelemek amacıyla üretiminin bir kısmını Tayland ve ABD'ye kaydırdı.

Şirketin kurucusu Monil Kothari, tatil sezonunda ve gelecek yıl ürün eksiklikleri yaşanacağını öngördü.

TÜKETİCİ HARCAMALARINDAKİ AYRIŞMA BİLANÇOLARA YANSIDI

Öte yandan Yahoo Finance'in aktardığına göre, büyük perakendecilerin kazanç raporları, tüketicilerin gelir düzeyine göre ayrıştığı "K tipi" bir ekonomik tabloyu ortaya koydu.

Düşük ve orta gelirli tüketiciler yüksek fiyatlar nedeniyle harcamalarını kısarken, indirim marketlerine yönelim arttı.

Moody's analisti Mickey Chadha, yüksek gelirli hanelerin harcamaya devam ettiğini, ancak diğer grupların Walmart, Costco ve TJ Maxx gibi indirimli satış yapan mağazalara yöneldiğini belirtti.

Walmart CFO'su John David Rainey, düşük gelirli ve üst gelirli gruplar arasındaki harcama farkının son aylarda açıldığını ifade etti. Şirket, beklentilerin üzerinde performans göstererek yıl sonu görünümünü yükseltti.

Benzer şekilde Ross Stores ve TJX Companies gibi indirim odaklı perakendeciler de satışlarında artış bildirdi.

Gap ve Old Navy markaları ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 6 oranında mağaza içi satış büyümesi kaydetti.

Buna karşın Target ve Home Depot gibi perakendeciler, tüketici güvenindeki düşüş ve konut piyasasındaki baskılar nedeniyle satışlarında gerileme yaşadı.

Target'ın mağaza satışları yüzde 2,7 düşerken, Home Depot yıl sonu beklentilerini aşağı çekti.

İFLAS SÜREÇLERİ MAĞAZALARI KÜÇÜLMEYE ZORLUYOR

Business Insider'ın derlediği verilere göre, 2025 yılı itibarıyla ABD genelinde 16 perakende zinciri toplamda 3 bin 700'den fazla mağazayı kapattı veya kapatma kararı aldı.

Söz konusu sayı, Bed Bath & Beyond'un iflasıyla 2 bin 800 mağazanın kapandığı 2023 yılını geride bıraktı.

UBS analistleri, 2029 yılına kadar ABD'de perakende kapanışlarının 45 bin mağazaya ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Kepenk kapatanlar listesinin başında, 12 ay içinde ikinci kez iflas koruma başvurusunda bulunan kumaş ve el sanatları zinciri Joann yer aldı.

Şirket, 790 mağazasını kapattı. Party City ise iflas süreci kapsamında yaklaşık 700 mağazasının faaliyetine son verdi.

ŞUBE SAYILARI AZALIYOR

Bunun yanı sıra Starbucks, eylül ayında duyurduğu yeniden yapılandırma planı çerçevesinde 627 mağazasını kapattı. Kapanışların yüzde 90'ı Kuzey Amerika'da gerçekleşti.

İflas sürecinden son anda kurtulan Big Lots, 480 mağazasının kira sözleşmelerini devrederken, Walgreens maliyet azaltma çalışmaları kapsamında 2025 sonuna kadar 450 şubesini kapatacağını duyurdu.

Dollar Tree bünyesindeki Family Dollar, kira sözleşmeleri sona eren 370 mağazasını kapatma kararı aldı.

Çocuk giyim perakendecisi Carter's, önümüzdeki üç yıl içinde 150 mağazasını kapatmayı planladığını, bunlardan 100'ünün 2025 ve 2026 mali yıllarında gerçekleşeceğini açıkladı.

Macy's ise 2026 yılına kadar kapatmayı planladığı 150 mağazadan 66'sının bu yıl içinde kapanacağını bildirdi.

SEKTÖR GENELİNDE KÜÇÜLME EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Süpermarket devi Kroger, önümüzdeki 18 ay içinde yaklaşık 60 mağazasını kapatacağını duyurdu. İflas sürecindeki Rite Aid, kalan tüm mağazalarını kapattığını veya sattığını bildirdi; arşiv kayıtlarına göre eylül ayı itibarıyla 54 lokasyon faal durumdaydı.

Doğa sporları perakendecisi Orvis, gümrük vergileri nedeniyle 2026 başına kadar 36 mağazasını kapatacağını açıkladı.

Diğer kapanma kararları arasında Kohl's (27 mağaza), Bloomin' Brands (21 restoran), JCPenney (8 mağaza) ve American Signature Furniture (4 mağaza) yer aldı.

GameStop ise mart ayında yaptığı açıklamada, mağaza performanslarına dayalı optimizasyon incelemesi sonucunda 2025 yılında "kayda değer sayıda" mağazayı kapatacağını belirtti, fakat kesin bir sayı vermedi. Şirket, 2024 mali yılında 590 mağazasını kapatmıştı.