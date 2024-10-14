ABD'de küçük uçak düştü: Pilot öldü, 1 yolcu yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletinde düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

ABD'de küçük uçak düştü: Pilot öldü, 1 yolcu yaralandı

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece Savannah kentinde bir yerleşim bölgesine küçük uçak düştü.

Kazada uçağın pilotu yaşamını yitirirken,1 yolcu hafif yaralandı. Uçağın düştüğü bölgede kimse zarar görmedi.

Federal İdaresi, nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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