ABD'de küçük uçak nehre düştü: 3 ölü

ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçağın nehre düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel polis, uçağın eyaletin doğusundaki Platte Nehri üzerinde seyahat ettiğini ve dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyinde düştüğünü belirtti.



Uçaktaki 3 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden yetkililer, yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturmayı takip edeceğini duyurdu.

