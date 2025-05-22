ABD’de küçük uçak yerleşim yerine düştü: Evler alevler içinde kaldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde küçük bir uçak, bugün sabah saatlerinde sisli havada yerleşim yerine düştü. Yetkililer, uçağın düşmesi sonucu yaklaşık 15 evde yangın çıktığını, bölgedeki evlerin tahliye edildiğini açıkladı.



İtfaiye Şefi Yardımcısı Dan Eddy, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her yerde jet yakıtının olduğunu belirtti, “Temel hedefimiz, tüm bu evleri aramak ve herkesi şu anda dışarı çıkarmak” diye konuştu.

Eddy, Murphy Canyon mahallesindeki “birden fazla eve uçağın doğrudan çarptığını” söyledi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

