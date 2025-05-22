ABD’de küçük uçak yerleşim yerine düştü: Evler alevler içinde kaldı
ABD'nin San Diego kentinde küçük bir özel uçağın evlerin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde küçük bir uçak, bugün sabah saatlerinde sisli havada yerleşim yerine düştü. Yetkililer, uçağın düşmesi sonucu yaklaşık 15 evde yangın çıktığını, bölgedeki evlerin tahliye edildiğini açıkladı.
İtfaiye Şefi Yardımcısı Dan Eddy, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her yerde jet yakıtının olduğunu belirtti, “Temel hedefimiz, tüm bu evleri aramak ve herkesi şu anda dışarı çıkarmak” diye konuştu.
Eddy, Murphy Canyon mahallesindeki “birden fazla eve uçağın doğrudan çarptığını” söyledi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
Eddy, özel uçağın düştüğü sırada havanın çok sisli olduğunu ifade ederek “Neredeyse önünüzü göremiyordunuz” dedi.
Federal Havacılık Kurumu (FAA) da konuya ilişkin açıklamasında, Cessna 550 tipi bir uçağın Montgomery-Gibbs İdari Havalimanı’nın yakınlarında düştüğünü bildirdi. FAA’nın açıklamasında, olay sırasında uçakta kaç kişinin olduğunun bilinmediği belirtildi. Söz konusu uçak altı ile sekiz kişi taşıyabiliyor.
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