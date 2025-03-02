ABD'de kuş çarpan kargo uçağı acil iniş yaptı

ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) yapılan açıklamada, bir kargo uçağının yerel saatle 08.00 sularında Newark kentinden Indiana eyaletinin Indianapolis kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi.

Kalkış sırasında kuş çarpması nedeniyle "Boeing 767" tipi uçağın motorlarından birinin alev aldığı kaydedildi.



FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.