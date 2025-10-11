ABD'de lise maçında silahlı saldırı: 4 ölü, en az 12 yaralı

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de lise maçında silahlı saldırı: 4 ölü, en az 12 yaralı

Mississippi'nin Leland kenti Belediye Başkanı John Lee yaptığı açıklamada, silahlı saldırının, dün gece Leland kentinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Lee, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırı ile ilgili gözaltına alınan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.​​​​​​​

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...