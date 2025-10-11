ABD'de lise maçında silahlı saldırı: 4 ölü, en az 12 yaralı
ABD'nin Mississippi eyaletinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mississippi'nin Leland kenti Belediye Başkanı John Lee yaptığı açıklamada, silahlı saldırının, dün gece Leland kentinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi.
Lee, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırı ile ilgili gözaltına alınan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
- Silahlı Saldırı
- Abd
- Lise