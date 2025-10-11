ABD'de lise maçında silahlı saldırı: 4 ölü, en az 12 yaralı

Mississippi'nin Leland kenti Belediye Başkanı John Lee yaptığı açıklamada, silahlı saldırının, dün gece Leland kentinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi.



Lee, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını belirtti.



Saldırı ile ilgili gözaltına alınan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.​​​​​​​