ABD'de okulda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, saldırgan gözaltında

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

ABD'de okulda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, saldırgan gözaltında

Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu. Okula intikal eden polis ekipleri, çevrede giriş çıkışları kapattı.

Olay yerinden paylaşılan videolarda, polis ve itfaiye araçları ile en az 5 ambulansın okul civarında beklediği, bir yaralının da ambulans helikopteri tarafından hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Spor sahasında toplanan öğrenciler kontrollü şekilde ailelerine teslim edilirken, yerel hastane kaynakları, CNN'e silahla yaralanan bazı kişilerin hastaneye geldiği bilgisini paylaştı.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi.

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