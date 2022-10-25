ABD'de lisede silahlı saldırı: Can kaybı 3'e yükseldi

ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan St. Louis şehrindeki Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 3'e yükseldi.

Yetkililer saldırıda yaralanan 7 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini bildirirken, görgü tanıkları saldırganın silahının tutukluk yapması nedeniyle hayatta kaldıklarını söyledi.



20 yaşlarındaki saldırganın polisle girdiği çatışma sonucu etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Saldırganın yaklaşık 400 öğrencisi bulunan okula nasıl girdiği konusunda açıklama yapılmazken, saldırı esnasında öğrencilerin sınıfta kapıların arkasına barikatlar kurduğu, bazılarının da camdan atlayarak kaçtığı bilgisi paylaşıldı.



Uzun namlulu silahı bulunan saldırganın kimliği açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TEXAS'TA 19 ÖĞRENCİ 2 ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Uvalde’de bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti. Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın 18 yaşında olması büyük dikkat çekmiş ve ABD hükümeti ülkede silah satın alma yaşını 21'e yükseltmişti.