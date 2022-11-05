ABD'de loto havuzu dünya rekoru kırdı: 1.6 milyar dolarlık ödül sahibini bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki loto çekilişi sahibini milyarder yapacak.

Powerball adındaki çekilişte tam 39 haftadır bütün sayıları bilen bir talihli çıkmadı.

Ödül havuzundaki para miktarı 1.6 milyar doları aştı. Böylece bu alanda bir dünya rekoru kırılmış oldu.

Eğer bu ödül tek bir kişiye çıkarsa kazanan kişi de lotodan tek seferde en fazla para alan talihli olarak dünya rekoru kıracak.

Bir önceki rekor 1.59 milyar dolar seviyesindeydi ancak ödül üç talihli arasında bölüştürülmüştü.

30 yıla yakın bir süredir çekilen Powerball ABD'nin 45 eyaletinde yoğun ilgi görüyor.

Ödülü kazanmak isteyenler altı sayıyı birden bilmek zorunda.

Talihli parasını tek seferde almak isterse kesintilerin ardından 782.4 milyon dolar kazanacak.

Talihli ya da talihliler isterlerse parayı 29 yıla bölüştürülmüş bir şekilde 1.6 milyar dolar olarak da alabilirler.