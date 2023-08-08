ABD'de loto ödülü 1.5 milyar doları aştı

Büyük ikramiyenin kazananı, ödemenin 30 yıl boyunca yapılmasını kabul ederse söz konusu tutarın tamamına, toptan ödeme tercih etmesi durumunda ise 757,2 milyon dolara sahip olacak.



ABD'nin 45 eyaletinde, başkent Washington'da ve Virjin Adaları'nda oynanan Mega Millions'ı en son 18 Nisan'da bir kişi kazanmıştı.



ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.