ABD'de loto ödülü 1.5 milyar doları aştı

ABD'de ülke tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi olan tahmini 1,55 milyar dolar değerindeki "Mega Millions" piyango biletleri tekrar satışa sunuldu.

ABD'de loto ödülü 1.5 milyar doları aştı
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Söz konusu büyük ödülün tutarı, şimdiye kadar yapılan 31 çekilişte kazanan olmadığı için aylardır kademeli olarak arttı.

Tahmini 1,55 milyar dolar tutarında ikramiyeye sahip Mega Millions'ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.

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Spam kutusunu kontrol etti: Piyangodan 3 milyon dolar kazandığını öğrendi

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Büyük ikramiyenin kazananı, ödemenin 30 yıl boyunca yapılmasını kabul ederse söz konusu tutarın tamamına, toptan ödeme tercih etmesi durumunda ise 757,2 milyon dolara sahip olacak.

'nin 45 eyaletinde, başkent Washington'da ve Virjin Adaları'nda oynanan Mega Millions'ı en son 18 Nisan'da bir kişi kazanmıştı.

ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.

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