ABD'de mahkeme 28 yıl hapiste kalan adamın mahkumiyet kararını bozdu

ABD'nin Missouri eyaletinde mahkeme, cinayet suçlamasıyla müebbet hapse mahkum edilen ve 28 yıldır cezaevinde bulunan bir adam hakkındaki kararı bozdu.

Davanın hakimi David Mason, açıkladığı söz konusu kararına dair, "gerçek masumiyete kanıt" bulunması gerekliliğine dikkat çekti.

Kararla birlikte 50 yaşındaki Lamar Johnson isimli kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Johnson, hakime ve davası için çalışan herkese teşekkür etti.

Soru almayan Johnson, karar için, "Bu inanılmaz." ifadesini kullandı.