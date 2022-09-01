ABD'de mahkemeden Rus şirketin uçağına el konulmasına izin

ABD Adalet Bakanlığı, Rus petrol şirketi PJSC LUKOIL'in 45 milyon dolarlık Boeing 737-7EM tipi uçağına el koyma izni aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.09.2022 - 02:06

ABD'de mahkemeden Rus şirketin uçağına el konulmasına izin

ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Adalet Bakanlığına Rus petrol şirketi PJSC LUKOIL'e ait 45 milyon dolar değerindeki uçağa el koyması için izin verdi.

Teksas Güney Bölge Mahkemesinin kararına göre, Adalet Bakanlığı PJSC LUKOIL'e ait Boeing 737-7EM tipi uçağa el koyabilecek.

Kararda, söz konusu uçağın ABD Ticaret Bakanlığının 'ya yönelik yaptırımlarını delerek Rusya'ya seyahat ettiğine işaret edildi

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının yıl başında Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirdiği belirtilerek, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korumak için Rusya'ya ihracat kontrolleri ve lisans zorunlulukları getirildiği kaydedildi.

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