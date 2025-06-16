ABD'de mahkemeye saldırı: Görevlileri bıçakladı

ABD’nin New York kentinde, Manhattan Ceza Mahkemesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda iki mahkeme güvenlik görevlisi yaralandı.

Polis kaynaklarına göre 37 yaşındaki Jonathan Wohl, mahkeme binasına girerek güvenlik görevlilerine aniden saldırdı. Wohl, bir görevliyi yüzünden, diğerini ise boynundan bıçakladı. Ardından üçüncü bir görevliyi de lobideki bariyerlere itti.



Saldırgan, binanın dördüncü katında gözaltına alındı. Olay sırasında mahkemede resmi bir duruşması bulunmayan Wohl’ün saldırı nedeni henüz bilinmiyor.

DAHA ÖNCE 18 KERE GÖZALTINA ALINDI

Polis kayıtlarına göre daha önce çoğunluğu uyuşturucuyla ilgili olmak üzere 18 kez gözaltına alınan Wohl’ün üç davası hala açık durumda.



New York Eyalet Yüksek Mahkemesi Görevlileri Derneği, kentteki mahkemelerde personel yetersizliğinin ciddi boyutlara ulaştığını ve bu durumun hakimler, jüri üyeleri ile halkın güvenliğini riske atabileceğini açıkladı.



Polis kaynakları, Wohl’ün daha önce de mahkeme binasında sorun çıkardığını ve mahkeme görevlilerini sık sık tehdit ettiğini belirtti.