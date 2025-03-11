ABD'de Mahmud Halil'in serbest bırakılmasıni isteyen göstericilere gözaltı
ABD'de yeşil kartı iptal edilerek gözaltına alınan eski Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in serbest bırakılması için yapılan protesto eylemine polis müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Öte yandan ABD'de bir yargıç Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu.
New York'taki yürüyüşe polis müdahale etti çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Washington'da da yürüyüş düzenleyen göstericiler, ABD Başkanı Trump’ın sınır dışı etmekle tehdit ettiği Filistin destekçisi öğrenci Mahmud Halil'in serbest bırakılmasını talep etti.
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil dün tutuklandı.
Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ICE yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya üzerinden "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.
GEÇİCİ ENGEL KARARI VERİLDİ
ABD'de bir yargıç Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu. CNN'in haberine göre, ABD'de mahkeme Filistinli aktivist Halil'in, ABD'den "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti.
BM'DEN "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" VURGUSU
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından olaydan haberdar olduğunu belirterek, "Bizim için ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesinin önemini vurgulamak çok elzemdir." dedi.
KONGRE ÜYELERİNDEN TEPKİ
ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Rashida Tlaib, Halil'in tutuklanmasını "ifade özgürlüğüne bir saldırı" olarak nitelendirdi.
Tlaib, açıklamasında, "Mahmud Halil'i serbest bırakın. Bu, muhalefeti kriminalize etmek ve Anayasa'nın ifade özgürlüğü ile ilgili 1. değişikliğine ve ifade özgürlüğümüze bir saldırıdır. Siyasi görüşünü ifade ettiği için birinin yeşil kartını iptal etmek yasa dışıdır. Soykırımı protesto etmek suç değildir." ifadelerini kullandı.
Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ise tutuklamanın tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini ifade etti.
Ocasio-Cortez, "Eğer federal hükümet ABD'de daimi yasal oturum hakkı olan bir kişiyi bir gerekçe ya da arama emri olmaksızın tutuklayabiliyorsa, o zaman ABD vatandaşlarını da ortadan kaldırabilir. Anayasal hakların ve ifade özgürlüğünün önemini bilen herkes, sol, sağ ya da merkez fark etmeksizin şimdi alarma geçmelidir." değerlendirmesini yaptı.
New York Başsavcısı Letitia James ise tutuklamayı "kanunsuz" olarak nitelendirdi ve "Filistin kökenli bir savunucu ve yasal daimi ikamet sahibi olan Mahmud Halil'in tutuklanması konusunda son derece endişeliyim." açıklamasını yaptı.
COLOMBIA ÜNİVERSİTESİ'NE YAPTIRIM
ABD'de geçen hafta Trump yönetimi, Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti. Üniversitesinin federal kurumlarla yapmış olduğu çeşitli kategorilerdeki kontratlar iptal edilmişti.
Columbia Üniversitesi ABD'de Gazze'ye destek gösterilerinin başladığı yer olarak biliniyor.
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