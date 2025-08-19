ABD'de mavi et salgını: Yetkililer uyarı yayımladı

ABD Monterey County yetkilileri, özellikle 2024’ten bu yana kullanımı sıkı şekilde kısıtlanan rodentisit zehrinin, genellikle mavi renge boyalı halde satıldığını belirterek bölge genelinde uyarı yayımladı.



Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Dairesi’nden (CDFW) Ryan Bourbour, “Avcılar, domuz, geyik, ayı ve kaz gibi av hayvanlarının rodentisitlere maruz kalmış olabileceğini bilmeli. Bu durumda et tüketim için güvenli olmayabilir” dedi.

PİŞİRDİKTEN SONRA DA AKTİF KALABİLİYOR

Diphacinone adı verilen ilk nesil rodentisit, iç kanamalara yol açıyor. İnsanlar dahil, zehirlenmiş hayvanları yiyen yırtıcılar ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik zehir, pişirme işleminden sonra bile hayvanın dokularında bir süre aktif kalabiliyor.



Benzer mavi renklenme daha önce de 2015’te yaban domuzlarında görülmüştü. Uzmanlar, bu tür kimyasal zehirlerin yalnızca hedef hayvanlara değil, baykuşlardan arılara kadar birçok canlıya zarar verdiğini hatırlatarak daha doğal ve bütüncül yöntemlere yönelinmesi gerektiğini vurguluyor.



Yetkililer, doğada mavi renkte hayvanlarla karşılaşanların veya anormal durumlar tespit edenlerin vakit kaybetmeden CDFW Yaban Hayatı Sağlık Laboratuvarı’na bildirim yapmasını istedi.