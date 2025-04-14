ABD'de Meta'ya "tekel" davası: Zuckerberg ifade verecek

Meta Platforms CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin Instagram ve WhatsApp’ı rekabeti engellemek amacıyla satın aldığı iddiasıyla ABD'de açılan yüksek profilli antitröst (tekelleşme karşıtı) davasında mahkemede ifade vermesi bekleniyor. Dava, Meta’nın sosyal medya alanındaki rakiplerini ortadan kaldırmak için milyarlarca dolarlık satın alımlar yaptığı iddiasına dayanıyor.



ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Meta’nın bu satın alımlar yoluyla sosyal medya pazarındaki hakimiyetini koruduğunu ve rekabetin önünü kestiğini savunuyor. Davanın amacı, Meta’nın Instagram ve WhatsApp gibi platformlarını elden çıkarmasını sağlamak. Bu, Meta için hayati bir tehdit anlamına geliyor çünkü şirketin ABD reklam gelirlerinin yaklaşık yarısı Instagram’dan geliyor.



FTC’nin avukatı Daniel Matheson, Meta’nın bu satın alımlarla pazara giriş engelleri oluşturduğunu ve kullanıcıların başka makul alternatifleri olmadığını söyledi. Meta ise, kullanıcıların bugün ağırlıklı olarak TikTok benzeri kısa videolar izlediğini ve bu durumun, piyasada güçlü rekabetin sürdüğünü gösterdiğini savundu.



Zuckerberg’in, Instagram’ı potansiyel bir rakip olarak görüp "etkisizleştirmek" amacıyla satın almayı önerdiği e-postalar, davanın önemli belgeleri arasında yer alıyor. Meta, bu satın alımların kullanıcıların lehine olduğunu ve günümüzde TikTok, YouTube ve Apple’ın mesajlaşma uygulaması gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya olduklarını belirtiyor.

"META TEKEL OLUŞTURUYOR"

FTC, Meta’nın "aile ve arkadaşlarla içerik paylaşımı" platformlarında tekel oluşturduğunu savunuyor. Rakip olarak Snapchat ve MeWe gibi daha küçük sosyal medya platformlarını gösterirken, TikTok ve YouTube gibi geniş kitlelere yayın yapılan platformların aynı kategoride olmadığını iddia ediyor.



Mahkeme süreci Temmuz ayına kadar uzayabilir. FTC davayı kazanırsa, ikinci bir aşamada Instagram veya WhatsApp’ın satılmasının rekabeti nasıl yeniden sağlayacağına dair kanıt sunması gerekecek. Özellikle Instagram’ın kaybı, Meta’nın finansal dengeleri açısından yıkıcı olabilir. Araştırma şirketi Emarketer’a göre, Instagram 2025 yılında Meta’nın ABD reklam gelirlerinin yarısından fazlasını sağlayacak.

WhatsApp, henüz ciddi bir gelir sağlamasa da günlük kullanıcı sayısı bakımından Meta’nın en büyük uygulaması konumunda. Şirket, WhatsApp üzerinden chatbot ve iş mesajlaşması gibi özelliklerle gelir elde etmeyi planlıyor.



Dava, Trump döneminde başlayan ve büyük teknoloji şirketlerine yönelik sürdürülen daha geniş kapsamlı antitröst hamlelerinin bir parçası. Amazon, Apple ve Google da benzer davalarla karşı karşıya.