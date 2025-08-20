ABD’de milyon dolarlık dava: Ekstra ücretli "penceresiz" koltuklar

ABD’de yolcular, “pencere kenarı” koltuğu için fazladan ödeme yaptıkları halde, duvar kenarı koltuklara oturdukları gerekçesiyle Delta Air Lines ve United Airlines’a dava açtı.

San Francisco federal mahkemesinde United’a, Brooklyn, New York federal mahkemesinde ise Delta’ya karşı toplu dava başvuruları yapıldı.

Davalarda her iki şirketten de bir milyondan fazla yolcu adına milyonlarca dolarlık tazminat talep ediliyor.

UÇAKLARDAKİ PENCERESİZ KOLTUKLAR

Şikayetlere göre, bazı Boeing 737, Boeing 757 ve Airbus A321 uçaklarında normalde pencere bulunması gereken koltuklarda, klima kanalları, elektrik tesisatı veya benzeri parçalar nedeniyle cam yer almıyor.

Yolcular, Alaska Airlines ve American Airlines gibi rakip şirketlerin bu koltukları açıkça işaretlediğini, ancak Delta ve United’ın bunu yapmadığını savunuyor.

Buna rağmen bu koltuklar için onlardan onlarca, bazen yüzlerce dolar ek ücret alındığı belirtiliyor.

YOLCULARIN İDDİALARI NELER?

Dava dilekçelerinde, yolcuların pencere kenarı koltukları; uçuş korkusunu veya mide bulantısını azaltmak, çocukları oyalamak, daha fazla ışık almak ya da manzara izlemek için tercih ettikleri vurgulandı.

“Yolcular koltukların penceresiz olduğunu bilselerdi, onları seçmez ve hele ki ek ücret ödemezlerdi” ifadeleri kullanıldı.

HAVAYOLLARINDAN YANIT YOK

Atlanta merkezli Delta ve Chicago merkezli United, konuyla ilgili yorum yapmadı. Davacıların avukatlarından Carter Greenbaum ise, “Bir şirket sattığı ürünün niteliğini yanlış tanıtamaz, sonra da müşterilerin üçüncü taraf sitelerden bilgi edinmesini bahane edemez” dedi.