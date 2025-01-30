ABD'de mucizevi doğum: Erkeksiz akvaryumda yavru dünyaya geldi

Louisiana’daki Shreveport Akvaryumu’nda bilim insanlarını hayrete düşüren bir doğa olayı yaşandı. Sadece dişi köpekbalıklarının bulunduğu bir tankta, hiçbir erkekle teması olmayan bir köpekbalığı yavrusu dünyaya geldi.



Cephaloscyllium ventriosum türüne ait olan ve Yoko adı verilen yavru köpekbalığı, yaklaşık sekiz ay önce fark edilen yumurtadan 3 Ocak’ta çıktı. Akvaryum yetkilileri, bu yumurtanın aslında ondan iki ay daha önce oluşmuş olabileceğini belirtti.



Shreveport Akvaryumu tarafından yapılan açıklamada, Yoko’nun mucizevi bir şekilde doğduğuna dikkat çekilerek, akvaryumdaki dişi köpekbalıklarının üç yılı aşkın süredir herhangi bir erkek bireyle temas etmediği vurgulandı.



PARTENOGENEZ Mİ, GECİKMİŞ DÖLLENME Mİ?

Akvaryumdaki deniz bilimciler, bu doğumun büyük ihtimalle partenogenez, yani bir türün eşeysiz olarak üremesiyle gerçekleştiğini düşünüyor. Ancak gecikmiş döllenme ihtimali de göz ardı edilmiyor.



Canlı hayvan küratörü Greg Barrick, önümüzdeki aylarda yavru köpekbalığının DNA testine tabi tutulacağını ve bu doğumun kesin nedeninin belirleneceğini ifade etti.



YOKO'NUN SAĞLIĞI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Akvaryum yetkilileri, partenogenez yoluyla doğan köpekbalıklarının genetik çeşitliliğinin düşük olmasından dolayı ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini belirtti. Yoko'nun sağlığının yakından takip edildiği, ancak şu an için sergilenmeyeceği açıklandı.



Yoko’nun adı, yerli Amerikan Chumash dilinde "köpekbalığı" anlamına gelen “onyoko” kelimesinden ilhamla verildi. Akvaryum yetkilileri, ziyaretçilerin Yoko’yu görmesine izin verilmese de sosyal medya üzerinden düzenli bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.



Bu olağanüstü doğum, köpekbalıklarının üreme süreçlerine dair bilim dünyasına yeni bilgiler kazandırma potansiyeli taşıyor. Akvaryum yetkilileri, “Eğer Yoko’nun bizimle geçirdiği süre kısa olursa bile, köpekbalığı üremesi ve korunmasına paha biçilmez katkılar sağlayacak,” diyerek bu benzersiz olayın önemini vurguladı.