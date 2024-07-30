ABD'de Müslümanlara yönelik ayrımcılık yüzde 70 arttı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyada da İslamofobi artıyor. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından açıklanan raporda, İsrail'in Gazze'deki savaşı ile artan İslamofobi nedeniyle ABD'de 2024 yılının ilk yarısında Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılığın yaklaşık yüzde 70 oranında arttığı bildirildi.

Raporda, 2024 yılının ilk 6 ayında Müslüman ve Filistin karşıtı olaylarla ilgili 4 bin 951 şikayet alındığı ve bu rakamın 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 70 oranında arttığı kaydedildi.

CAIR raporunda, polis ve üniversite yetkililerinin Filistin yanlısı protestolara ve kampüslerdeki kamplara yönelik baskılarına da dikkat çekildi.

İnsan hakları savunucuları ise, 39 bin 400 kişinin ölümüne ve insani krize neden olan İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının Ekim ayında başlamasından bu yana İslamofobi, Filistin karşıtlığı ve antisemitizmde küresel bir artış olduğunu belirtti.

ABD’de son 9 ayda meydana gelen endişe verici olaylar arasında geçtiğimiz yıl ekim ayında Illinois eyaletinde 6 yaşında Filistin asıllı Amerikalı bir çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi, kasım ayında Vermont’ta Filistin asıllı 3 öğrencinin vurularak öldürülmesi, 2024 yılının şubat ayında Teksas’ta Filistin asıllı Amerikalı bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi ve mayıs ayında 3 yaşındaki Filistin asıllı Amerikalı kız çocuğunun boğulmaya çalışılması yer aldı.