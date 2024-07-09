ABD'de neden diğer zengin ülkelerden daha fazla çocuk ölüyor?

ABD'de çocuk ölüm oranları, diğer zengin ve gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha yüksek.



JAMA Pediatrics dergisinde yayınlanan araştırma, bu "fazladan ölümleri" hesaplamaya çalışıyor. ABD'de benzer ülkelere kıyasla 19 yaş altı çocuklar neden daha yüksek ölüm tehdidi ile karşı karşıya?



Araştırmanın tahminine göre yılda 20 bin çocuk ölüyor. Bu sayı, ülkenin çocuk sağlığı açısından kasvetli bir tablo çiziyor.

16 ÜLKEDEN VERİLER İNCELENDİ



Çalışma için 1999'dan 2019'a kadar ABD dışındaki 16 ülkedeki (Avustralya, Kanada, Japonya ve 13 Avrupa ülkesi) çocukların ölüm oranları hesaplandı. Bu oranlar aynı yıllarda ABD'deki çocukların ölüm oranlarıyla karşılaştırıldı.



Çalışmada bulunan bu farklılığın kısmen ABD'nin yüksek bebek ölüm oranıyla açıklanabileceği belirtiliyor. 1 yaş altı bebekler, aşırı ölümlerin yarısından fazlasını oluşturuyor.



1 yaş üstü çocuklar için bu farkı açıklayabilecek dört faktöre işaret ediliyor: ateşli silahlar, intihar, uyuşturucu ve araba kazaları.



ABD'DE BEBEK ÖLÜM ORANLARI YÜKSEK



ABD her yıl bin canlı doğumda 5'ten fazla bebek ölümü kaydediyor ve bu oran diğer yüksek gelirli ülkelerdeki oranların çok üzerinde.



ABD'nin orantısız bebek ölüm oranına birkaç faktör katkıda bulunuyor. Bunlardan biri, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla 1 yaşından küçük bir bebeğin öngörülemeyen ve açıklanamayan ölümü olan ani bebek ölümü sendromunun nispeten yüksek oranı.



ABD'de her yıl yaklaşık 2 bin 500 bebek bu nedenle ölüyor. Bir diğeri ise ABD'deki bebekler için cinayet oranının İngiltere veya Kanada gibi ülkelere kıyasla nispeten yüksek olması.



SİLAH, İNTİHAR, UYUŞTURUCU



ABD ile benzer ülkeler arasındaki en dramatik fark, "diğer ülkelerin çoğu için hayal bile edilemeyecek" düzeydeki silah sahipliği seviyesi. ABD, dünyada en yüksek silah sahipliği oranına sahip.



Silahlar, ABD'deki çocuklar ve gençler arasında önde gelen bir ölüm nedenini oluşturuyor. Bu ölümlerin çoğu cinayettir.



İntihar ölümleri gençler ve genç yetişkinler arasında da artıyor: 2007'den 2021'e kadar ABD'de 10 ila 24 yaş arasındaki kişilerde intiharlarda yüzde 62'lik bir artış kaydedildi.



ABD'deki artan uyuşturucu bağımlılığı da nispeten yüksek olan pediatrik ölüm oranında rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir araştırmaya göre, uyuşturucu kaynaklı çocuk ölümleri 2013 ile 2021 yılları arasında 30 kattan fazla arttı.