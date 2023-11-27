ABD'de nefret suçu: 3 Filistinli öğrenciye silahlı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaleti nefret suçuna sahne oldu. 3 öğrenci Filistin kökenli oldukları için saldırıya uğradı.



Olay dün Burlington kentine meydana geldi. 3 arkadaş Şükran Günü nedeniyle içlerinden birinin ailesini ziyarete gitti. Burada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradılar.



Yaralanan öğrencilerin hayati tehlikeleri yok. Saldırgansa olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis saldırganın dört el ateş açtığını açıkladı.



Kurbanların saldırıya uğradıkları sırada Arapça konuştukları ve Filistin'e ait yerel bir kıyafet giydikleri belirtildi.



Vurulan arkadaşlardan ikisinin Amerikan vatandaşı, birinin de ülkede oturma izninin olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki üç arkadaşın da Batı Şeria'da aynı okuldan mezun oldukları açıklandı.



Üç öğrencinin ailesi, soruşturmanın "nefret suçu" kapsamında değerlendirilmesini istiyor. Polis kaçan saldırganı arıyor.