ABD'de nehre düşen helikopterin enkazı çıkarıldı

ABD'nin başkenti Washington'da yolcu uçağıyla çarpışan askeri helikopterin enkazı Potomac Nehri'nden çıkarıldı.



Black Hawk tipi helikopterin sadece kuyruk kısmının sağlam kaldığı görüldü. Yolcu uçağının enkazı ise hala henüz çıkarılamadı.



Cumhuriyetci Senatör Ted Cruz, helikopterin izleme teknolojisinin kaza sırasında kapalı olduğunu söyledi. Askeri helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini aktaran Cruz, gözetleme sisteminin güvenlik nedeniyle kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına işaret etti.



Daha önce kaza anında helikopterin irtifasının da izin verilen üst sınırın üzerinde olduğu ifade edilmişti.

ABD'Yİ SARSAN UÇAK KAZASI



ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.



Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.



Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.



Daha önce, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşılmıştı.