ABD'de New York eyaletinden aşı kararı: 16 yaş üstü herkes yaptırabilecek

New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes Covid-19 aşısı olabilecek.

Reuters - Anadolu Ajansı 30.03.2021 - 01:56

ABD'de New York eyaletinden aşı kararı: 16 yaş üstü herkes yaptırabilecek

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ABD’nin New York eyaletinde, 30 yaş ve üstü kişilerin yarından, 16 yaş ve üzerinin ise 6 Nisan’dan itibaren yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptırabileceği belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, “Bugün Covid-19’u yenme mücadelesinde devasa bir adım atıyoruz” ifadesini kullandı.

Cuomo, Covid-19 aşı tedarikinin hala sınırlı olduğunu da hatırlatarak, vatandaşlardan aşı olma konusunda sabırlı olmalarını ve randevu almadan aşı merkezlerine gitmemelerini istedi.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New York’ta ilk doz aşıyı yaptıranların sayısı 5 milyon 900 bine, ikinci dozu vurulanların sayısı da 3 milyon 400 bine yaklaştı.

Ülke genelinde yapılan aşı sayısı ise 93 milyonu ilk doz, 51 milyonu ikinci doz olmak üzere 144 milyonu geçti.

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