ABD'de New York eyaletinden aşı kararı: 16 yaş üstü herkes yaptırabilecek

ABD’nin New York eyaletinde, 30 yaş ve üstü kişilerin yarından, 16 yaş ve üzerinin ise 6 Nisan’dan itibaren yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptırabileceği belirtildi.



New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, “Bugün Covid-19’u yenme mücadelesinde devasa bir adım atıyoruz” ifadesini kullandı.



Cuomo, Covid-19 aşı tedarikinin hala sınırlı olduğunu da hatırlatarak, vatandaşlardan aşı olma konusunda sabırlı olmalarını ve randevu almadan aşı merkezlerine gitmemelerini istedi.



ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New York’ta ilk doz aşıyı yaptıranların sayısı 5 milyon 900 bine, ikinci dozu vurulanların sayısı da 3 milyon 400 bine yaklaştı.



Ülke genelinde yapılan aşı sayısı ise 93 milyonu ilk doz, 51 milyonu ikinci doz olmak üzere 144 milyonu geçti.

104 YAŞINDA AŞI OLDU