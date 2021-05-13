ABD'de normale dönüş için yeni adım

ABD'de aşıların iki dozunu da olanlar maske takmak zorunda değil. CDC Direktörü Rochelle Walensky, salgınla mücadele rehberlerini güncellediklerini açıkladı. Walensky, aşılanmış kişilerin dışarıda maske takmalarına gerek olmadığını ve iç mekanlarda da maskesiz bulunabileceklerini bildirdi.



Direktör Walensky aşılarını tamamlamış kişilerin fiziki mesafeye dikkat etmesine de gerek olmadığını ifade etti.



Aşılanan kişilerin, ulaşım araçlarında ve hastanelerde maske kullanmaya devam etmesini tavsiye eden Walensky, semptom gösteren kişilerin tekrar maske kullanması gerektiğini belirtti.



"Bugün ABD'de koronavirüs ile mücadelemizde muhteşem bir gün." diyen ABD Başkanı Joe Biden, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, tamamen aşılanan kişilerin artık maske takma zorunluluğu olmadığını duyurdu." ifadesini kullandı.



Biden, bu kararın ardında aşılamalardaki başarılarının olduğunun altını çizerek, "114 günde 250 milyon doz aşı yaptık. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. 50 eyaletten 49'unda vakalar düştü." diye konuştu.



Salgının başından bu yana hastaneye yatış oranlarının en düşük seviyede olduğunu açıklayan Biden, ABD halkının son 1 yıldır gösterdiği sabrın ve fedakarlıkların takdire şayan olduğunu vurguladı.

