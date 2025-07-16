ABD'de obeziteye bağlı kanser ölümlerinde büyük artış

Yeni bir araştırmaya göre, 1999 yılında milyon kişi başına 3,7 olan obezite bağlantılı kanser ölümleri 2020 yılında 13,5’e yükseldi. Çarpıcı veriler, San Francisco’da düzenlenen Endokrinoloji Derneği yıllık toplantısında paylaşıldı.



Araştırmanın başındaki Dr. Faizan Ahmed, obezitenin birçok kanser türü için önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayarak, özellikle riskin yüksek olduğu kırsal bölgelerde erken tarama ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması gerektiğini söyledi.

OBEZİTEYLE İLGİLİ KANSER, TÜM VAKALARIN YÜZDE 40'I

Araştırmaya göre, ABD’de yetişkinlerin yüzde 40’ından fazlası obez. Obeziteye bağlı kanserler, ülkede her yıl teşhis edilen tüm kanserlerin yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu kanser türleri arasında yemek borusu, meme, kolon, rahim, safra kesesi, mide, böbrek, karaciğer, yumurtalık, pankreas, tiroit ve beyin kanserleri ile multipl miyelom gibi kan kanserleri bulunuyor.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerini inceleyen araştırmacılar, 1999–2020 arasında 33 binden fazla obezite bağlantılı kanser ölümünü analiz etti. Bulgular, 1999’dan 2020’ye kadar obeziteye bağlı kanser ölümlerinin her yıl ortalama yüzde 6 arttığını gösterirken, 2018–2020 döneminde bu artış yüzde 19’u aştı.



Veriler, kadınlar, yaşlılar, siyahi Amerikalılar, Kızılderili toplulukları ve kırsal bölgelerde yaşayanlarda ölüm oranlarının daha keskin arttığını ortaya koydu. Bölgesel bazda obeziteye bağlı kanser ölümleri Ortabatı eyaletlerinde en yüksek, Kuzeydoğu eyaletlerinde ise en düşük seviyede görüldü. Vermont, Minnesota ve Oklahoma ölümlerin en yüksek olduğu eyaletler olurken, Utah, Alabama ve Virginia en düşük oranlara sahip eyaletler arasında yer aldı.



Uzmanlar, bu eğilimin durdurulabilmesi için toplum temelli önleyici programlara, erken taramaya ve herkesin eşit şekilde sağlık hizmetlerine erişimine dikkat çekti.