ABD'de öğretmenini vurarak yaralayan 6 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı

Newport News Polis Departmanından yapılan açıklamada, olayın Richneck İlköğretim Okulu'nda yaşandığı bildirildi.



Vurulan öğretmenin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, olayda hiçbir öğrencinin yara almadığı belirtildi.



Polis, olayda çocuğun tabanca kullandığını belirtirken kullanılan silahın markasını vermedi. Çocuğun silahı nasıl elde ettiği henüz bilinmiyor.



Yerel medyada yer alan haberlerde, vurulan öğretmenin 30'lu yaşlarda bir kadın olduğu kaydedildi.



CNN'e göre, Polis Şefi Steve Drew, düzenlediği basın toplantısında, öğrencinin öğretmenini "kazara" vurmadığını; yaşadığı tartışma sırasında ona ateş ettiğini söyledi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ​​​​​​​​