ABD'de öğretmenler, "radikal sol ideolojiye" karşı sınava sokulacak

ABD’nin Oklahoma eyaletinde, California ve New York’tan başvuran öğretmen adaylarının PragerU adlı muhafazakar bir kuruluşun hazırladığı sınavı geçmeleri zorunlu olacak.

Cumhuriyetçilerin hakim olduğu eyalette Eğitim Denetçisi Ryan Walters, bu uygulamanın “radikal sol ideolojiyi sınıflardan uzak tutmak” için getirildiğini söyledi.



PragerU’nun hazırladığı 50 soruluk testte, ABD Anayasası’nın ilk üç kelimesi veya din özgürlüğünün “Amerikan kimliği açısından önemi” gibi sorular yer alıyor. Kuruluş, testte ayrıca “cinsiyet ideolojisinin yarattığı zararları geri çevirmeye” yönelik sorular bulunduğunu açıkladı.

"MAGA SADAKAT TESTİ"

Uygulama, eğitimciler ve sendikaların sert tepkisini çekti. Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten, sınavı “MAGA sadakat testi” olarak nitelendirerek, “Zaten ciddi öğretmen açığı yaşayan Oklahoma’da bu adım, nitelikli öğretmenleri daha da uzaklaştıracak” dedi.



Eğitim uzmanları, PragerU’nun devlet sistemi içine entegre edilmesini “emsalsiz” bir gelişme olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu karar, muhafazakar bir kuruluşu adeta öğretmenlik için “kapı bekçisi” haline getiriyor.



Demokrat Parti’nin Oklahoma’daki temsilcileri de uygulamayı “siyasi gösteri” olarak tanımlarken, sosyal bilgiler eğitimi dernekleri bunun ABD Anayasası’nın temel ilkeleriyle çeliştiğini savundu.