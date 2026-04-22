ABD'de okul çocuklarına ekran süresi kısıtlaması

ABD 'nin Los Angeles kentinde okullar, çocukların erkan başında geçirdiği süre için önlem alıyor.

ABD'nin en büyük ikinci okul bölgesi olan Los Angeles'ta okulların bağlı olduğu yönetim kurulu, 6 evet ve 1 çekimser oyla sınırlamayı kabul etti.

Buna göre sınıflarda laptop ve tablet gibi elektronik aletlerin kullanımı kısıtlanırken ödevlerde de kağıt-kalem kullanımının artırılması hedefleniyor. Önlemde ayrıca kentteki okulların her sınıf ve konu üzerine kendilerine göre bir “ekran süresi politikası” belirlemesi gerekiyor. Birinci sınıf ve anaokulu gibi yerlerde ise ekran kullanımı yasaklanıyor.

Yetkililer bu önlemin alınmasında teknolojinin dikkat dağınıklığı, obezite ve depresyon da dahil olmak üzere bir dizi rahatsızlıkla bağlantılı olabileceği endişelerinin rol oynadığını belirtiyor.

Kararın destekçileri, ekran süresi kısıtlamasının eğitim ihtiyaçları ile uzun ekran sürelerinin öğrencilerin dikkatini ve sosyal gelişimini olumsuz etkilediği yönündeki artan endişeler arasında bir denge kurmayı amaçladığını söyledi.

Yaklaşık yarım milyon öğrencinin yer aldığı Los Angeles'ta, öğrencilerin 2020 COVID-19 pandemisinin dijital öğrenmeyi hızlandırmasıyla birlikte laptoplara ve tabletlere büyük ölçüde bağımlı hale geldiği belirtiliyor.

Ekran süresi kısıtlama karar metninde “Aşırı ekran süresi, görme sorunları, artan kaygı ve depresyon, bağımlılık davranışı, dikkat süresinin azalması, duyguları yönetmede zorluk, düşük akademik başarı ve daha zayıf bilişsel yeteneklerle ilişkilendirilebilir.” ifadeleri kullanıldı.

Karar, cihazları hemen yasaklamayacak ve tek tip bir zaman sınırı getirmeyecek. Bunun yerine, eğitimcilerden, ailelerden ve halk sağlığı uzmanlarından gelen bilgilerle yaşa uygun yönergeler geliştirmeleri bekleniyor.

Bu karara şüpheyle yaklaşanlarsa teknolojiye bağımlı engelli öğrencilere zarar vermemek için ekran sürelerinin dikkatli bir şekilde uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.