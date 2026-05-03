ABD’de okul saldırılarına karşı drone önlemi
03.05.2026 13:04
Drone’lar, ölümcül olmayan yöntemler kullanarak saldırganları etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.
ABD’de bazı eyaletler, okul saldırılarına müdahale için drone kullanımını test etmeye başladı. Pilot programlar, şüphelileri etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.
ABD’de eyalet yönetimleri, okul saldırılarına daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla drone kullanımını içeren pilot projeleri hayata geçiriyor.
Florida, Broward, Leon ve Volusia bölgelerinde bu sistemlerin kurulması için 557 bin dolarlık bütçe belirlendi. İlk uygulamanın Deltona Lisesi’nde başlatılması planlanıyor. Georgia eyaleti de benzer bir program için 550 bin dolarlık fon onayladı.
GÜVENLİK KAMERALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Teksas merkezli şirketin geliştirdiği drone’lar, siren, ışık ve biber gazı gibi ölümcül olmayan yöntemler kullanarak saldırganları etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.
Drone’lar, okul güvenlik kameralarıyla entegre şekilde uzaktan kontrol edilebiliyor.
ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET
Pilot programların bir yıl sürmesi ve maliyetin öğrenci başına yaklaşık 8 dolar olması öngörülüyor.
Yetkililer projeye ilginin arttığını belirterek, önümüzdeki yıl Teksas gibi eyaletlerde de benzer uygulamaların hayata geçirilebileceğini söyledi.