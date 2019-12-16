ABD'de okulda çocuklara hücre cezası

ABD'de çocukların şiddet gördüğü olay Illınois eyaletinde hiperaktif çocukların gittiği Gages Lake adlı okulda meydana geldi.



Soruşturma kapsamında birçok çocuğun fiziksel şiddete uğradığı ve hücre tipi odalarda cezalandırıldığı ortaya çıktı.



Kamera kayıtlarında çocukların "mola odası" adı verilen hücrelerde zorla tutulduğu ve darp edildiği görülüyor.



ABD medyası 7 yaşındaki bir çocuğu darp ederken görüntülenen Jennifer Aguirre isimli kadının intihar ettiğini duyurdu.



Görüntüleri yayınlayan sivil toplum örgütü okul hakkında 21 soruşturma açıldığını çocukların zorla tutulduğu hücrenin son bir yıl içinde 1700 defa kullanıldığını duyurdu.