ABD'de olay mahalinde silahlı saldırı: 1'i gazeteci 3 ölü

ABD'de bir cinayet mahalinde yeniden ateş açıldı. Olayın haberini yapmaya giden bir gazeteci ve civarda bulunan dokuz yaşındaki bir kız çocuğu vurularak öldü. Ayrıca bir başka gazeteci ve ölen çocuğun annesi de yaralandı.

ABD'de olay mahalinde silahlı saldırı: 1'i gazeteci 3 ölü

'nin Florida eyaletinin Orlando kentinde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 9 yaşında bir çocukla bir muhabirin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetti.

Florida Şerif Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı saldırgan Keith Melvin Moses'in (19) gözaltına alındığını duyurdu.

Evlerinin yakınında uğradıkları saldırıda 20'li yaşlarda bir kadın ve 9 yaşındaki kızı öldü.

, saldırının haberini yapmaya gelen iki muhabirin de kurşunların hedefi olduğunu, birinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Florida Şerif Ofisi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ailelere en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bu toplumumuz için üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.

Saldırının sebebi henüz bilinmiyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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