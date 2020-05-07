ABD'de öldürülen akademisyen, İvet Bahar'ın asistanı çıktı

ABD'nin Pittsburgh Üniversitesi'nde evinde vurularak öldürülen 37 yaşındaki öğretim üyesi Dr. Bing Liu'nun Prof. Dr. İvet Bahar'ın başında olduğu laboratuvarda "biyolojik araştırma sistemleri sorumlusu" olduğu belirtildi.



Prof. Dr. İvet Bahar, Amerikan basınına Liu’ya hafta sonu pek çok e-mail göndermesine rağmen yanıt alamayınca şaşırdığını belirterek Dr. Liu’nun daha önce herhangi bir tehdit almadığını, çalışmalarında da oldukça ilginç sonuçlar elde etmeye başladığını söylemişti.

Pittsburgh Üniversitesi, Liu'nun Covid-19'la ilgili çok önemli bir araştırmayı yürüttüğünü açıkladı.



Amerikan polis olayın açık bir cinayet olduğunu bildirmiş, kimliği belirlenemeyen katil zanlısının Bing'i öldürdükten sonra arabasında intihar ettiğini duyurmuştu.