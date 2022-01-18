"ABD'de Omicron dalgası 300 bin can kaybına yol açabilir"

ABD’de Covid-19’un Omicron varyantına bağlı olarak yapılan projeksiyonlara göre, mart ortasına kadar 50 ila 300 bin kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtildi.



Ülkedeki değişik üniversitelerden bilim insanlarınca oluşturulan Covid-19 Senaryo Modelleme Merkezine göre, Omicron dalgasında ölümlerin 300 bine kadar çıkabileceği tahmininde bulunuldu.



Modelleme üzerine çalışan ekibe başkanlık eden Pensilvanya Eyalet Üniversitesinden Katriona Shea, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Omicron dalgası sırasında projeksiyonların ABD’de ölümlerin 58 bin ile 305 bin tahminleri arasında değişebileceğini gösterdiğini kaydetti.



Shea, Omicron varyantının genelde hafif atlatılan bir virüs olmasına rağmen bulaşma oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Birey olarak hasta olma şansınız daha düşük olsa bile genel olarak toplumda daha fazla etki göreceksiniz" dedi.



ABD’de son haftalarda günlük ortalama ölümlerin 1700 civarında seyrettiğine işaret edilerek, modellemelerdeki tahminlerin üst sınırının gerçekleşmesi halinde ilkbaharın başlarında ABD’de Covid-19 ölümlerinin 1 milyonun üzerine çıkabileceği ifade edildi.



ÖLÜMLERİN DÖRTTE ÜÇÜNÜ 'YAŞLI NÜFUS' OLUŞTURUYOR



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki Covid-19 ölümlerinin dörtte üçünden fazlasını yaşlı nüfusun oluşturduğu belirtildi.



Raporda, özellikle 85 yaş ve üzeri grup içinde 200 binden fazla Covid-19 ölümü olduğu bildirilerek, bu yaş grubunun ülke nüfusunun yüzde 2’sine denk geldiğine dikkat çekildi.



ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 22’sini oluşturan çocuk nüfusta ise Covid-19 salgınına bağlı ölümlerin yüzde 0,2’den daha az olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu grup içinde şimdiye kadar yaklaşık 1100 can kaybı görüldüğü kaydedildi.



ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını temsil eden 5 yaş altındaki çocuklar arasında ise şu ana kadar 400'den daha az Covid-19 ölümü yaşandığı bildirildi.



OMICRON İÇİN 'KÖTÜ SENARYO' UYARISI