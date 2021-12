ABD'de Omicron varyantı 19 eyalette görüldü (Fauci'den Omicron varyantı açıklaması)

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 49,3 milyona ulaştı.



Omicron’un ortaya çıkışından 5 gün sonra varyantın görüldüğü eyalet sayısı 19 oldu.



Beyaz Saray’ın basın toplantısında yer alan, Biden yönetiminin Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Omicron varyantına dair açıklamalarda bulundu.



Güney Afrika’dan gelen verileri değerlendiren Fauci, Omicron ve diğer varyantlarda görülen moleküler değişimlerin virüsün bulaşıcılığın artmış olabileceğini gösterdiğini ve verilerin Omicron’un hızla Delta’nın yerini alma yolunda olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.



Omicron varyantının neden olduğu semptomların şiddeti konusunda bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu vurgulayan Fauci, yine de ülkede görülen vakalarda henüz şiddetli tabloyla karşılaşılmamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Fauci, Güney Afrika’da yapılan bir araştırmanın erken sonuçlarının Omicron varyantının, Covid-19’un başka varyantlarını geçirenleri yeniden enfekte etme gücünün yükselmiş olabileceğini gösterdiğini de doğruladı.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC Direktörü Rochelle Walensky ise toplantıda ABD’de Omicron varyantının ilk kez New York’ta 19-21 Kasım'da düzenlenen Anime Konvansiyonu’ndan yayıldığından şüphelendiklerini doğruladı.



Walensky, CDC’nin bu konuda yürüttüğü inceleme kapsamında konvansiyona katılan on binlerce kişi arasında temas incelemesi yapıldığını ekledi.



ÇOCUK VAKALARI 7 MİLYONU AŞTI



Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Birliği ise haftalık raporunda Covid-19 tespit edilen çocuk sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.



Çocuk vakalarının 17 haftadır haftalık 100 binin altına düşmediğini belirten raporda geçen hafta 133 binden fazla çocuğa teşhis konulduğu vurgulandı.



MİCHİGAN’DA HASTANE DOLULUK ORANI REKOR SEVİYEDE



ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi, Michigan eyaletinde hastanelerde doluluk oranının pandeminin en yüksek seviyesinde bulunduğunu açıkladı.



Ülkedeki Covid-19 nedeniyle hastanede yatan hastaların 13’te birinin Michigan’da bulunduğu ve eyaletteki 4 bin 638 Covid-19 hastasının yaklaşık dörtte birinin yoğun bakım servislerinde tedavi gördüğü kaydedildi.



COVİD-19 HAPLARI GELİYOR



New York Times gazetesi, yakında onay alması beklenen iki yeni Covid-19 hapının virüsün tüm varyantlarına karşı etkili olmasının beklendiğini yazdı.



ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yakında onay vermesi beklenen Merck ve Ridgeback Biotherapeutics ilaç şirketlerinin ürettiği Molnupiravir adlı hapın, semptomların ortaya çıkışından sonraki 5 gün içinde kullanıldığı takdirde, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 30 oranında düşürdüğü bildirildi.



Hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 85 oranında düşürdüğü açıklanan Pfizer’ın geliştirdiği antiviral ilacın ise yıl sonuna kadar FDA’den onay alması bekleniyor.