ABD'de on binler göçmen polisine meydan okuyor

ABD'de on binlerce kişi, göçmenlik polisinin uygulamalarını meydanlarda protesto etti. Hedefte başkan Donald Trump ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi vardı.

MINNESOTA PROTSTOLARLA YIKILIYOR

En kalabalık gösterilerin adresi, iki Amerikalının kısaca ICE olarak bilinen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından öldürüldüğü Minnesota eyaletiydi.

Protestoların merkez üssü olarak gösterilen Minneapolis'te binlerce kişi, sıfırın altında 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına aldırış etmedi.

Kentin pek çok caddesi protesto nedeniyle trafiğe kapatılırken,, göstericiler Hükumet Binası Parkı'nı doldurdu.

Protestocular ICE görevlilerinin eyaleti terk etmesini istedi.

LOS ANGELES'TA DA TANSİYON YÜKSEKTİ

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeyse tansiyon yükseldi. Protestocular, Metropolitan Gözetim Merkezi'ne giderek dev bir konteynerle kurumun girişini kapattı.

Göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

DONDURUCU SOĞUK ENGEL OLAMADI

Washington'da da dondurucu soğuğa rağmen sokaklar doluydu.

Baskılar karşısında ABD Adalet Bakanlığı, ABD vatandaşı Alex Pretti'nin Minneapolis kentinde göçmen polislerince öldürülmesine yönelik soruşturma başlattı.

Bakanlık, göçmen polislerinin 7 Ocak'ta Renee Good adlı ABD vatandaşının öldürülmesine ilişkin etkili soruşturma yürütmemekle suçlanıyordu.