ABD'de otel çalışanları grevde: Üç gün boyunca iş bırakacaklar

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otel işçileri grev kararı aldı.

Unite Here sendikası bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Boston ve Greenwich şehirlerindeki yaklaşık bin 70 otel çalışanının iş bıraktığını duyurdu.

Grevin, çok sayıda otel işletmecisi ise sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından başladığı açıklandı.

Sendika, Boston ve Greenwich'teki grevlerin üç gün süreceğini ve hafta sonu boyunca daha fazla işçinin iş bırakmasının beklendiğini bildirdi.

Boston'daki otel çalışanları, mevcut sözleşmelerinin bir gece yarısı sona ermesi ve yeni müzakerelere dair herhangi bir işaret olmaması nedeniyle bu hafta greve gidebileceklerini açıklamıştı.

Susie Cuelho adlı işçi, NBC Boston haber sitesine, grevin kaçınılmaz olduğunu söyledi.



Cuelho, “Son dakikaya kadar umudumu korudum. Bizimle temasa geçmediler” dedi. Cuelho, otel çalışanlarının harekete geçmekten başka çarelerinin kalmadığını sözlerine ekledi.